Zelene Michelinove zvezdice: Vrhunska kulinarika ob domači njivi

Če je bilo vsaj v Sloveniji še nedolgo tega edino merilo kakovosti hrane sorazmerje med velikostjo porcije in nizko ceno, so v novodobnem kulinaričnem svetu postale glavne zvezde sestavine. Po možnosti čim bolj lokalnega izvora. Iz domačega gozda, z domače njive, domačega vrta ali iz domačega ribnika. Da so le čim bolj domače.