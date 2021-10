Madžarska opozicija hoče prihodnje leto spomladi na parlamentarnih volitvah združena premagati vse bolj avtokratskega premierja Viktorja Orbana. S tem ciljem je sprejel pomembno odločitev 46-letni župan Budimpešte Gergely Karacsony, ki pripada zeleno-liberalni stranki Dialog in ima podporo Socialistične stranke. Čeprav so v njem mnogi že videli novega premierja, se je nepričakovano umaknil iz tekme za kandidata združene opozicije za premierja na aprilskih parlamentarnih volitvah.

V prvem krogu primarnih volitev je Karacsony končal na drugem mestu s 27 odstotki podpore. Po pravilih so se naprej uvrstili prvi trije, drugi krog pa poteka prav zdaj in se bo končal v soboto. Toda Karacsonyja v drugem krogu ni več. Dva dni pred začetkom drugega kroga volitev je odstopil v prid tretjeuvrščenega iz prvega kroga. »Končujem svojo kampanjo in vse, ki me podpirajo, pozivam, naj dajo svoj glas za Petra Markija - Zaya ,« je dejal novinarjem. Gre za zmerno konservativnega župana majhnega mesta v bližini Srbije, ki je v prvem krogu končal na tretjem mestu in dobil 20 odstotkov glasov. Precej neznani 49-letni Marki - Zay, ki se označuje za razočaranega volilca Orbana, je predvsem z glasovi na podeželju nepričakovano izločil iz tekme kandidata desne stranke Jobbik, pa tudi kandidata sredinsko-liberalne stranke Momentum, ki so jima analitiki pripisovali veliko težo na primarnih volitvah. Veliko presenečenje prvega kroga, ki je potekal med 18. in 28. septembrom, je tudi visoka udeležba: svoj glas je oddalo 630.000 Madžarov.

Zmagovalka prvega kroga naj bi bila proti Orbanu nemočna

V prvem krogu je zmagala 49-letna podpredsednica evropskega parlamenta Klara Dobrev s 34 odstotki glasov. Klara Dobrev je rojena v Sofiji in njen oče je Bolgar, problem pa je, da je članica levosredinske Demokratske koalicije, ki jo vodi nekdanji socialistični premier in njen soprog Ferenc Gyurcsany. To je tisti Gyurcsany, ki je leta 2006 na zaprtem sestanku vodstva stranke priznal, da »smo lagali (volilcem)«, tonski posnetek pa je prišel v javnost in pokopal socialiste.

Karacsony in Marki - Zay sta zato takoj po delnih izidih prvega kroga začela pogajanja o tem, da bi eden odstopil v prid drugega. Očitno je namreč, da Klara Dobrev kot Gyurcsanyeva žena nima možnosti v boju proti Orbanu. Na koncu je Markiju - Zayu uspelo prepričati župana Budimpešte, da bo kot konservativni kandidat za premierja lažje pridobil volilce Jobbika in desnosredinske stranke Momentum. Predvsem je prvi krog pokazal, da Karacsony nima podpore na podeželju, kjer pa bi Marki - Zay lahko pridobil tudi nekatere razočarane Orbanove volilce.

Nekateri madžarski mediji pišejo, da se je Karacsony z Markijem - Zayem dogovoril, da bosta vodila vlado vsak po dve leti. Spletna stran mandiner.hu pa je objavila pismo župana Budimpešte stranki Dialog, v katerem poudarja, da je velik del opozicijskih volilcev našel svojega voditelja v Markiju - Zayu in da bi v drugem krogu, če bi bili kandidati trije, zmagala Klara Dobrev, ki pa potem ne bi mogla premagati Orbana. Voditelja Fidesza pa da bi lahko premagal Marki - Zay, če ga bo on, Karácsony, podprl.

Gyurcsany, ki je ne le mož zmagovalke prvega kroga, ampak glede na rezultate volitev opozicijskih kandidatov za parlamentarne volitve tudi voditelj najmočnejše opozicijske stranke, je sicer ostro kritiziral to taktično povezovanje drugo- in tretjeuvrščenega. Tudi v Jobbiku so stopili na stran Klare Dobrev. To pa ni najboljša novica za opozicijo.