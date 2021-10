Največja slovenska energetska družba Petrol bo, kot je znano, s 1. decembrom občutno zvišala cene elektrike in zemeljskega plina. Cene električne energije bodo višje za okoli 30 odstotkov, zemeljskega plina pa za 12 odstotkov. »Zadnje čase smo priča izjemnim razmeram na trgih surovin in energentov, kjer cene iz dneva v dan dosegajo rekordno visoke ravni,« so ob objavi novega cenika zapisali pri Petrolu. Cene energentov za dobavo v letu 2022 so se namreč po njihovih navedbah v zadnjem letu zato močno povišale: električna energija za več kot 175 odstotkov, cena plina za skoraj 300 odstotkov, nafta za okrog 65 odstotkov in emisijski kuponi za več kot 125 odstotkov.

V Petrolu ob tem pojasnjujejo, da ne gre za povprečno 30-odstotno povišanje končnega računa, temveč zgolj za povišanje porabljene električne energije. Končni račun za povprečnega gospodinjskega porabnika bo po ocenah Petrola višji za nekaj več kot 10 odstotkov oziroma za okoli sedem evrov. Ob tem dodajajo, da je večina kupcev Petrolove električne energije vključena v lojalnostni program Petrola, ki jim omogoča uveljavljanje popustov oziroma takoimenovanih Zlatih točk, kar pomeni, da bo končni račun povprečnega kupca, ki bo uveljavil 20-odstotni lojalnostni popust višji za zgolj okoli dva odstotka ali 0,85 evra na posamezno položnico.

Glavni vzrok za rast cen električne energije je po pojasnilih Petrola višanje cen emisijskih kuponov, torej dovoljenj za izpuste ene tone ogljikovega dioksida ali drugega toplogrednega plina enake mase, ki so na krilih ambicioznih politik EU že dlje časa v rastočem trendu, ter cen zemeljskega plina. Lanska relativno mrzla in dolga zima je namreč izpraznila zaloge plina po Evropi, ob tem pa ponudba električne energije, tudi zaradi slabe proizvodnje iz obnovljivih virov čez poletje, ni mogla slediti povpraševanju.

Drugod letos še ne bo podražitev V GEN-I ugotavljajo, da so se v zadnjem letu cene zvišale za več kot 200 odstotkov, kljub temu pa sami z vlaganjem v analitiko in digitalizacijo ter posledično uspešnim zakupom energije na mednarodnih trgih za slovenska gospodinjstva trenutno še uspevajo dobavljati elektriko po nespremenjenih cenah. »Za razliko od nekaterih drugih dobaviteljev, ki so te dni že naznanili podražitev, trenutno cene za naše obstoječe odjemalce ostajajo nespremenjene,« so povedali v GEN-I. V mariborski Energiji plus pravijo, da korekcija cen najverjetneje ne bo potrebna pred 1. januarjem 2022. Potreben odstotek dviga cen pa bo odvisen predvsem od gibanja cen na trgu v prihodnjih tednih. Da podražitev letos še ne bo, zagotavljajo tudi v ljubljanski Elektro energiji. » V skrbi za konkurenčne cene elektrike smo optimizirali zakup elektrike na način, da letos še ne predvidevamo dviga cen tarif električne energije za gospodinjske odjemalce,« so povedali.