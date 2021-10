»Soočeni smo z energetski krizo, kakšne v Evropi že dolgo ni bilo,« je uvodoma dejal Vrtovec. »Razmere na trgu so zelo neobičajne in so posledica različnih dejavnikov. Okoliščine so nepredvidljive, kar se odraža tudi v paniki, ki trenutno vlada na trgu,« je dejal in obenem poudaril, da je »Slovenija na varni strani«.

Kot je pojasnil, so se zakupi dogajali že pred precej časa, zaradi česar bistvenih podražitev elektrike ni na vidiku. »Razen pri enem od ponudnikov, ki pa je to že napovedal,« je dejal. Ljudem, ki jih dvig cen tega ponudnika prizadene, je preprosto svetoval, naj menjajo ponudnika. »Trg deluje, državljani se lahko kadarkoli odločite, da želite biti pri tem ali onem ponudniku,« je dejal. Izpostavil je, da je trg stabilen in da – do začetka naslednjega leta – ni pričakovati drastičnih podražitev cen energentov.

Poudaril je, da je trenutna situacija posledica dogajanja na mednarodnih trgih in da je Slovenija ukrepala pravočasno ter je v boljšem položaju.

Posnetek novinarske konference po seji vlade.