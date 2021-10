Novogoriški kriminalisti so o vseh ugotovljenih dejstvih in aktivnostih, ki so jih izvedli na podlagi določil zakona o kazenskem postopku, koncev septembra s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, ki je sicer usmerjalo kriminalistično preiskavo, še poročata časnika.

Deček naj bi se s spodnjimi oblačili zataknil za večji lesen steber, ki se je nahajal pod vodno gladino in ga ni mogel videti. Otrok se je skušal rešiti, a brezuspešno.

Na kraju so takrat posredovali novogoriški poklicni gasilci s potapljači, člani novogoriške enote za hitre intervencije civilne zaščite, nujna medicinska pomoč novogoriškega zdravstvenega doma, reševalci enote policistov in kriminalistov z območja novogoriške policijske uprave, skupaj 26 ljudi, še navaja Delo.