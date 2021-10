Potem pa smo šli malce na teren in se zapeljali do prve črpalke madžarskega trgovca z naftnimi derivati Mol. Tam opozorilo o izpolnjevanju PCT-pogoja najdete zgolj in samo v slovenščini. Logično. Glede Petrola pa: očitno smo *bolj madžarski od Madžarov. Ali po njihovo: Inkább magyar, mint magyar.