Tomaž Močilnik, solo klarinetist pri Orkestru Frankfurtskega radia: Na poti, da preigra vse simfonije

Tomaž Močilnik je solo klarinetist pri Simfoničnem orkestru Frankfurtskega radia, v svet je odšel zgodaj in ga zato manj poznamo. Je pa trenutno v družbi še sedmih slovenskih glasbenikov, ki delujejo v tujini, na krajši turneji pri nas – v Mariboru, Celju in Novi Gorici so že nastopili, nocoj pa jih čaka še koncert v srebrnem abonmaju Cankarjevega doma v Ljubljani.