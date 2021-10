NIJZ z nacionalno kampanjo Nisi okej? Povej naprej. spodbuja posameznike s težavami, naj poiščejo pomoč

NIJZ je zagnal nacionalno kampanjo proti stigmatizaciji duševnega zdravja. Z geslom Nisi okej? Povej naprej. želijo spodbuditi posameznike s težavami v duševnem zdravju, naj poiščejo pomoč. Na okrogli mizi ob začetku kampanje so pozvali tudi k sistemskim spremembam, ki bi omogočile dostop do storitev in podpore osebam s težavami v duševnem zdravju.