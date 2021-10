Sporna obravnava otroka in interni nadzor: Oče opečenega štiriletnika pričakuje opravičilo

Na celjsko urgenco so starši v soboto pripeljali štiriletnega sina z opečeno nogo, ki je bil prehlajen in je kašljal. Pred sprejemom so zahtevali, da opravi hitri test na covid-19. V obravnavo so ga zato sprejeli šele po 40 minutah kalvarije in po posredovanju direktorice bolnišnice, ki jo je poklical ogorčeni oče.