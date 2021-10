Oblikovanje najstniške sobe je eno najtežjih, saj mora ujeti njegov osebni slog, hkrati pa se mora prilagajati dizajnu preostalega doma. Oprema mora biti vsestranska, da z najstnikom raste skozi dragocena leta, ki jih še preživlja doma.

V prostor sem umestila posteljo dimenzij 160 x 200 centimetrov za udoben spanec ter nočni omarici za odlaganje in dodatno shranjevanje osebnih predmetov. Pod okno sem umestila oblazinjeno klop, ki lahko služi sproščanju po napornem dnevu, odmoru med učenjem ali pa obiskovalcem, da se ne usedejo na posteljo. Pod klopjo so predali za shranjevanje.

Dodana vrednost bi lahko bila tudi nekoliko dvignjena postelja, na višini vsaj dveh stopnic, ki bi ločila prostor na dva dela, spalni in družabni. Zrcalno na posteljo sta garderobni omari dimenzij 100 x 60 centimetrov in pisalna miza z regalom, ki služi shranjevanju zvezkov in drugih šolskih potrebščin.

Najstniki svoje sobe spreminjajo sočasno s svojim odraščajočim stilom, zato je pomembno, da so osnovni pohištveni elementi nevtralne barve, v danem primeru beli, sobo pa poživijo z barvnimi dodatki, kot so preproge, svetila, vzglavniki, slike … Tako se lahko s svojim prostorom identificirajo ter v njem sproščeno bivajo in ustvarjajo.

Brina Ana Lukić, študentka notranje opreme, Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem