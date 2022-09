V izbranem tlorisu smo vrisali visoki shranjevalni omari z umeščenimi izvlečnimi predali in policami, ki sta primerni za shranjevanje tako oblek kot tudi šolskih potrebščin in igrač. Dodatno shranjevalno površino omogočajo tudi predali v pisalni mizi, ki je dovolj velika za učenje in ustvarjanje. Nad pisalno mizo so umeščene odlagalne police, primerne za knjige, dekoracijo ali druge osebne predmete.

Postelja je nekoliko večjih dimenzij, in sicer 120x200 cm, seveda bi bila primerna tudi postelja dimenzij 90x200 cm, kar je običajna dimenzija postelje za eno osebo. Da smo prostor funkcionalno zapolnili in obenem pridobili dodatne odlagalne površine, smo posteljno vzglavje razpotegnili po celotni dolžini stene in tja namestili police.

Barve pohištvenih elementov so nevtralne. Uporabljena je predvsem bela barva z dodatkom hrastovega furnirja.

Dekorativni elementi, kot sta pisarniški stol in posteljno pregrinjalo, so na izrisu predlagani v oranžni barvi, vsekakor pa si lahko najstnik sam izbere poljubne barve in si s tem ustvaril svoj personalizirani prostor.