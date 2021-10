V bolnišnicah zdravijo enako število bolnikov kot dan prej, intenzivno zdravljenje pa potrebuje en bolnik več kot dan prej. Najmlajši hospitalizirani bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo je star 26 let, na oddelku intenzivne nege pa 34 let.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 11.839 aktivnih primerov okužbe, kar je 104 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 816, kar je 20 manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 559 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je pet manj v primerjavi s povprečjem dan prej, kažejo podatki NIJZ.

V četrtek so sicer opravili tudi 21.069 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.133.688 ljudi oz. 54 odstotkov prebivalstva. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 64 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 75 odstotkov.

Z vsemi odmerki cepiva pa je cepljenih 1.033.139 prebivalcev, kar je 49 odstotkov celotnega prebivalstva, 58 odstotkov med starejšimi od 18 let in 70 odstotkov starejših od 50 let. V četrtek so sicer cepili 11.662 oseb.