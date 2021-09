Vrhniška občina opozarja na ravnanje Kemisa

Vrhniška občina trdi, da podjetje Kemis še vedno obdeluje odpadke, čeprav mu odločbe pristojnih organov to prepovedujejo. Obenem so kritični do okoljskega inšpektorata in drugih pristojnih organov. Kemis očitke o nespoštovanju odločb zavrača.