Po Kemisu: Odpadki bodo ostali dober posel

Skoraj tri leta in pol po tem, ko je zagorelo v tovarni Kemis, se zdi, da je okoljski primer, ki je na noge dvignil Vrhničanke in Vrhničane ter razburkal tamkajšnje politično dogajanje, blizu koncu. A ne še na cilju. Potem ko je gradbena inšpekcija prepovedala uporabo še zadnjega od treh spornih objektov, je Kemis napovedal, da se bo pritožil tudi na to odločbo. Toda vse od 14. oktobra, ko je prenehal sprejemati odpadke, pa vsaj do odločitve o pritožbi ne bo smel poslovati, kar bo nedvomno močno vplivalo na položaj podjetja. Ali bo to tudi usodno za delovanje Kemisa na Vrhniki, še nočejo govoriti. Poleg tega sta okoljsko ministrstvo kot drugostopenjski organ in upravno sodišče, kamor se predelovalec odpadkov pritožuje, o istih zadevah že odločala podobno kot nazadnje inšpekcija, zato prav veliko upanja za Kemis ni ostalo.