Preobrazba zunanje ureditve: rozarij ali vrt vrtnic

Zasnova vrta med horizontalne in vertikalne ozelenitve umešča utrjene površine z osrednjim paviljonom, sončnima klopcama in vodno fontano. Ob dovozni poti obiskovalcem držijo »špalir« trajno cvetoče grmaste, pokrovne in stebelne vrtnice, ki so duša rožnega vrta na obrobju Domžal.