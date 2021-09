Preobrazba zunanje ureditve: rožnodolska vrtna galerija

Primer iz Rožne doline je prispodoba slikarske umetnine, polne nasprotij, ki delujejo v skladnem ravnovesju. Ozek pas ob večstanovanjski stavbi je na željo lastnikov dobil pokrit parkirni in bivalni del. Oblikovanje zaščite za avtomobil in vrtno garnituro je pripeljalo do estetske in funkcionalne rešitve – nadstreška, ki pod eno streho združuje oboje. Vrtni lopi na drugi strani hiše pa shranjujeta opremo za urejanje okolice in gojenje rastlin.