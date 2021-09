V Domžalah iščejo trajne rešitve za brezdomce

Občina Domžale z različnimi programi skrbi za ranljive skupine, med katerimi so tudi brezdomci. Številka teh se v občini že nekaj časa vrti okoli deset. V dogovoru z Rdečim križem in Karitasom so zanje pripravili začasne nastanitvene enote. Iščejo tudi trajnejše rešitve.