Telefon med šolami, ministrstvom in NIJZ je gluh, zato se podatki o okužbah ne ujemajo

Nedorečena navodila MIZŠ in zamudni postopek odrejanja karanten sta najmanj dva razloga, da so uradni podatki o številu okužb v šolskem prostoru pomanjkljivi. Informacije o zaznani okužbi v razredu se izgubijo na poti od šole do ministrstva tudi takrat, ko jih ravnatelj sporoči pravočasno.