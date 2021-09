Na sobotnem tekmovanju miss turizma Slovenije v organizaciji Društva Miss je komisijo najbolj prepričala 21-letna Anamarija Kastelic z Iga, ki nas bo zastopala na svetovnem izboru miss turizma sveta. Kot je povedal Domen Misson, čigar društvo ima ekskluzivno licenco za lepotni izbor, datum svetovnega izbora še ni znan. »Lani tekmovanja zaradi epidemije nismo mogli izpeljati, kdaj bo letošnji izbor na Kitajskem, pa je prav tako odvisno od epidemioloških razmer v svetu,« je povedal Misson.

Prijeten večer v družbi lepotic

Lepotno prireditev, ki je potekala v okviru svetovnega dneva turizma, je gostilo piransko gledališče Tartini. Večer lepote, glasbe in plesa je povezovala televizijska voditeljica Mojca Mavec, ki je na oder z besedo pospremila tudi vseh trinajst finalistk, ki so se žiriji in občinstvu v dvorani predstavile v treh izhodih: v kopalkah znamke Komet, v oblačilih znamke Blan du Nil, ki ima svojo trgovino tudi v Piranu, za večerni oziroma svečani izhod pa je z oblačili poskrbel salon Krinolina iz Ljubljane.

Za popestritev programa so tokrat poskrbeli koncertna mojstrica Inga Ulokina, Sandra Zulić, skupina Harmonik'n'roll, Jay Bolk, Sašo Krasnov in Daša Kerin ter Jože Potrebuješ. Za prijetno presenečenje, predvsem med številčno domačo publiko v gledališču, pa je poskrbela Maja Misson, ki je po dolgem premoru ponovno poprijela za mikrofon in tudi zapela.

Pred uradno razglasitvijo zmagovalke sta bila podeljena še posebna naslova. Lento za grofično gradu Preddvor je odnesla Petra Potrebuješ iz Dobrove, miss farmasi Slovenije pa je postala Izolčanka Beverly Šuštar. Ob bok najlepše Anamarije Kastelic, ki je lento prevzela iz rok Stele Fon, ki je predlani več kot uspešno zastopala Slovenijo na svetovnem izboru miss turizma sveta, saj se je uvrstila med prvih dvajset in osvojila drugo mesto med talenti, sta se postavili Ljubljančanka Nevena Jovanovič kot druga spremljevalka in Klara Veronika Leonard iz Ajdoviščine kot prva spremljevalka.