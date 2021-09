Odzivi so se kar vrstili, najdlje pa je šel glasbenik Snoop Dogg, ki je na instagramu objavil kolaž fotografij temnopoltih nominirank in nominirancev, kot so denimo Anthony Anderson, Sterling K. Brown, Kenan Thompson in Tracee Ellis Ross, ter v zapisu zlil ves gnev na organizatorje in tudi podelitve različnih glasbenih in filmskih nagrad na splošno. »In potem se sprašujete, zakaj vselej poudarjam, da so vse podelitve eno veliko sranje (uporabil je sicer precej bolj sočne oziroma nespodobne besede, op. p.),« je med drugim v zapisu, polnem kletvic, poudaril Snoop Dogg. Televizijska akademija, ki podeljuje emmyje, se na številne obtožbe (omenjeni ključnik se je v zadnjem tednu močno razširil po spletu) še ni odzvala. Manj je bilo medtem pritožb na nagrade v drugih, »neigralskih« kategorijah, kjer je bila rasna raznovrstnost nagrajencev večja.

Pripravila Vesna Levičnik in Matjaž Terzič