Kot je potrdila Simona Kuzman Razgoršek, višja državna tožilka in vodja celjskega okrožnega državnega tožilstva, so zoper Vojka Tadino, ki je bil zaposlen kot sodni zapisnikar na preiskovalnem oddelku celjskega sodišča in naj bi po navedbah celjskih kriminalistov izdajal zaupne informacije kriminalni združbi, na celjsko okrožno sodišče vložili obtožnico.

»Prav tako smo z obdolženim izvedli postopek pogajanj. Nato pa je vrhovno sodišče RS za sojenje določilo okrožno sodišče v Mariboru, posledično smo zato zadevo odstopili tudi tamkajšnjemu okrožnemu državnemu tožilstvu v nadaljnjo obravnavo,« je povedala Kuzman-Razgorškova. To pomeni, da bodo 30-letnemu Slatinčanu Vojku Tadini, ki je bil na preiskovalnem oddelku za kazensko pravo na celjskem sodišču zaposlen od leta 2018 in se je ujel v prisluhe celjskih kriminalistov, sodili na mariborskem okrožnem sodišču.

Spomnimo, da so celjski kriminalisti aprila letos razkrili, da so stopili na prste kriminalni združbi, v kateri je bilo 15 državljanov Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije, starih od 22 do 50 let. Združbo, ki se je ukvarjala s preprodajo in tihotapljenjem prepovedanih drog, prepovedanim prehajanjem meja oziroma ozemlja naše države, eden od njih pa tudi z izdajo občutljivih tajnih podatkov, so spremljali vse od sredine minulega leta, pri čemer so uporabili tako klasične kot prikrite preiskovalne ukrepe. Najbolj so bili presenečeni, ko so zaznali, da posamezni člani združbe razpolagajo s podatki o aktivnostih policije zoper njih. Naravnost šokirani pa, ko se je v njihove prisluhe ujel zapisnikar kazensko-preiskovalnega oddelka na celjskem sodišču, ki je občutljive informacije članom kriminalne združbe prodajal za denar, kar naj bi počel vsaj dve leti.

Po pritožbi na prostosti

»Po zbranih ugotovitvah je osumljeni neupravičeno razkril najmanj sto zaupnih dokumentov, zaradi česar je bilo ogroženih tudi več preiskav,« je sredi aprila letos razkril Damjan Turk, vodja sektorja kriminalistične policije na celjski policijski upravi. Kot je še dodal, so bili med člani združbe tudi nekateri stari znanci policije. Združba je na območju naše države organizirala tako nakup kot hrambo in prodajo prepovedanih drog kokaina in konoplje, nekateri od njih pa so prek naše države iz Hrvaške v Italijo tihotapili ilegalne migrante iz Pakistana, Afganistana in Bangladeša. »V dveh primerih so policisti posamezne člane združbe z 58 migranti in dvema voznikoma ustavili še med prevozom v Italijo, v dveh primerih pa je združbi ilegalne migrante uspelo uspešno prepeljati čez ozemlje naše države,« je še razkril Turk.

Celjski kriminalisti so skupaj s pripadniki posebne policijske enote opravili 16 hišnih preiskav in od 15 osumljenih, ki jim očitajo storitev 49 kaznivih dejanj, pridržali 12 ljudi. Sedem od teh so privedli k preiskovalni sodnici celjskega sodišča, ki je zoper šesterico odredila pripor. Med temi se je znašel tudi obdolženi Tadina, ki pa so ga po uspešni pritožbi na višje mariborsko sodišče že izpustili na prostost.