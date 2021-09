Obiskovalci bodo lahko prihajali od torka do nedelje med 10. in 19. uro, medtem ko bo med 10. in 14. uro ob ponedeljkih, 1. januarja, 1. novembra, 25. decembra, 24. in 31. decembra, zaprta. Otroci do 7. leta starosti imajo brezplačen vstop. Vstopnina za odrasle stane 6 evrov, za dijake, študente, upokojence in osebe z oviranostmi 4, družinska vstopnica pa 14 evrov.

Vsak prvi vikend v mesecu si bodo lahko obiskovalci med 10. in 19. uro razstave ogledali brezplačno, in sicer 1., 2. in 3. oktobra, 5., 6. in 7. novembra ter 3., 4. in 5. decembra. Glavni vhod je s Poljanskega nasipa. Gibalno ovirani lahko z dvigalom dostopajo do vseh etaž. Dobrodošli so psi vodniki, spremljevalci oseb s posebnimi potrebami pa imajo prav tako brezplačen vstop.