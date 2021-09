Michelinove zvezdice označujejo najboljše restavracije, ki so jih odkrili Michelinovi inšpektorji, in pomenijo najvišjo kakovost v kulinariki. Po Hiši Franko, ki je lani prejela dve Michelinovi zvezdici, ter Hiši Denk, Gostilni pri Lojzetu, Vili Podvin, Restavraciji Dam in Atelje, ki so prejele po eno Michelinovo zvezdico, se odslej z eno zvezdico ponašajo tudi v Gostišču Grič v Šentjoštu nad Horjulom.

V kategorijo Bib Gourmand so uvrstili sedem restavracij, v Michelinov krožnik pa 39 restavracij. Slovenska gastronomija slavi tudi v kategoriji trajnost, kar šest restavracij je bilo namreč nagrajenih z zeleno Michelinovo zvezdico.

»Michelinov vodnik za leto 2021 bo tudikotglobalno najmočnejša blagovna znamka s področja gastronomije pomemben element promocije slovenskega turizma, ki jo v sodelovanju z različnimi deležniki izvaja Slovenska turistična organizacija. Slovenija je tako z znamenitimi zvezdicami, znakom Slovenia Green Cuisine in nazivom Evropska gastronomska regija 2021 še bolj prepoznavna kot zelena, aktivna, varna destinacija izjemnih raznovrstnih doživetij, ki jih povezuje prav gastronomija, eden pogostih motivov prihoda domačih in tujih gostov, » so danes poudarili na Slovenski turistični organizaciji (STO), kjer so v promocijo Slovenije za Michelinove inšpektorje privlačno kulinarično destinacijo vložila več kot milijon evrov.