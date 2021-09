Ameriški predsednik Joe Biden je pred njim naznanil povečanje pomoči revnim državam na 11,4 milijarde dolarjev do leta 2024, kar je del cilja mednarodne skupnosti, da revnim državam zagotovi 100 milijard dolarjev na leto pomoči za soočanje s posledicami podnebnih sprememb.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je obe napovedi označil za dobro novico, vendar pripomnil, da je pot do uspešne podnebne konference ZN v Glasgowu na škotskem še dolga.

Napoved Xi Jinpinga pomeni, da ne bo šlo v pogon 47 termoelektrarn, ki jih Kitajska gradi v 20 državah v razvoju. Kitajska je od leta 2013 do leta 2019 financirala 13 odstotkov vseh termoelektrarn zunaj svojih meja. Po drugi strani pa je Kitajska lani doma zagnala več termoelektrarn, kot jih sedaj ukinja po svetu.

Biden je aprila naznanil, da bo podvojil obljubo predsednika Baracka Obame o 2,85 milijarde dolarjev pomoči za boj proti podnebnim spremembam, v govoru pred ZN pa je to spet podvojil na 11,4 milijarde od leta 2024 naprej. EU po drugi strani za to porablja 24,5 milijarde dolarjev na leto.

Prenehanje povečevanja toplogrednih izpustov do leta 2060

Xi Jinping je v svojem govoru pred Generalno skupščino ZN obljubil, da bo Kitajska do leta 2060 prenehala povečevati izpuste toplogrednih plinov v ozračje. Opozoril je na 100. obletnico komunistične partije Kitajske in 50. obletnico pridobitve sedeža Ljudske republike Kitajske v ZN.

Pozval je k odločni akciji proti koronavirusu in obljubil dve milijardi odmerkov cepiva za svet do konca letošnjega leta. Poudaril je potrebo po pospešitvi prehoda v zeleno ekonomijo. »Kitajska si bo prizadevala, da doseže ogljično nevtralnost do leta 2060,« je dejal.

ZDA je kritiziral z besedami, da vojaška posredovanja in tako imenovane demokratične preobrazbe ne prinašajo drugega kot škode. »Zagovarjati moramo mir, razvoj, enakost, pravičnost, demokracijo in svobodo, kar so skupne vrednote človeštva,« je dejal.

Po njegovih besedah je svet dovolj velik za razvoj in napredek vseh držav, pri čemer uspeh ene ne pomeni neuspeh druge. Poudaril je, da obstaja le en mednarodni sistem, kjer so ZN v njegovem središču. »ZN morajo uravnoteženo napredovati pri ključnih vprašanjih in se osredotočiti na resne ukrepe ter zagotoviti, da res pride do multilateralizma vseh strani,« je dejal Xi.