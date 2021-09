Tako si je Slovenija šele prejšnji teden zagotovila stanovanje v Rimu (to sicer že zdaj uporablja za diplomatsko rezidenco slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu), ki so ga nekoč zasedali jugoslovanski diplomati, pa še to ne povsem. Dokumentacijo o lastništvu ima namreč še vedno v rokah Srbija, ki pa je obljubila, da bo »dokumentacijo o stanovanju predala do konca letošnjega leta, nato bodo sledili postopki za prepis lastništva na Republiko Slovenijo«.

Zato ni naključje, da so Poljaki na polfinalni tekmi namesto slovenske zavrteli srbsko himno. Tako so hoteli v bistvu z nekim čudnim kodiranim sporočilom le opomniti Srbe, naj dokumentacijo čim prej vrnejo Slovencem, ki jih na političnem področju tako uspešno vodi velik prijatelj Poljske Janez Janša.