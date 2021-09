Rogličev pomočnik Martin bo po SP končal tekmovalno kariero

Nemec Tony Martin, štirikratni svetovni prvak v kronometru, se je odločil, da bo po letošnjem svetovnem prvenstvu v kolesarstvu končal tekmovalno kariero, so danes sporočili iz ekipe Jumbo Visma, poroča francoski AFP. Šestintridesetletnik je imel z nizozemsko ekipo, za katero kolesari slovenski as Primož Roglič, veljavno pogodbo do konca leta 2022.