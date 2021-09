Okoli pol četrte ure zjutraj je potnik za Bežigradom v Ljubljani napadel taksista, mu grozil in pobral gotovino. Taksista je tudi lažje poškodoval.

Policisti so ga kmalu zatem v bližini prijeli in ga pridržali. Po končani preiskavi ga bodo ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa, so potrdili na PU Ljubljana.