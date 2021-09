Zgrbljen v invalidskem vozičku 78-letni Robert Durst prej spominja na nebogljenega dedka kot na zloglasnega morilca, a njegovo krhko zdravje in slaboten videz na poroto v Los Angelesu očitno nista naredila nikakršnega vtisa. V petek so ga spoznali za krivega umora najboljše prijateljice Susan Berman. Ne glede na to, kakšno kazen mu bo sodnik naložil 18. oktobra, bo ekscentrični ameriški nepremičninski mogul in milijarder do smrti za zapahi.

Umor priznal prijatelju Durst je Bermanovo 23. decembra 2000 v slogu profesionalnih usmrtitev na njenem domu na Beverly Hillsu ustrelil v glavo, da bi ji tako preprečil razgovor s policijo le nekaj ur kasneje. Prav ona bi ga namreč lahko inkriminirala v primeru izginotja njegove prve soproge Kathleen McCormack leta 1982. Na sojenju je sicer priznal, da je našel njeno truplo, a je v paniki pobegnil, vpletenost v njeno smrt pa zanikal. Nick Chavin, njegov in tudi Susanin dolgoletni prijatelj, trdi drugače. Pričal je, da se mu je Durst v preteklosti zaupal. »Ali ona ali jaz. Nisem imel izbire,« mu je priznal, kaj je storil. To pa ni prvič, da je Durst priznal svoje krvave grehe. »Zagovoril« se je tudi v dokumentarni miniseriji The Jinx. »To je to. Ujeli so te. Kaj sem storil? Vse pobil, kakopak,« je sam sebi med zadnjimi kadri mrmral na stranišču. Pozabil naj bi, da je še vedno opremljen z mikrofonom. Obramba je vztrajala, da so njegove izjave na različnih koncih zlepili in tako manipulirali z njimi, kar je kasneje pokazala tudi preiskava, poroča The New York Times. Durst naj bi bil sicer med snemanjem dokumentarca neprestano povsem zadet od metamfetaminov.