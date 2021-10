Pred mesecem dni je porota v Los Angelesu ameriškega nepremičninskega magnata Roberta Dursta spoznala za krivega najboljše prijateljice Susan Berman decembra leta 2000. V slogu profesionalnih usmrtitev jo je na njenem domu na Beverly Hillsu ustrelil v glavo, da bi ji tako preprečil razgovor s policijo le nekaj ur kasneje. Prav ona bi ga namreč lahko inkriminirala v primeru izginotja njegove prve soproge Kathleen McCormack leta 1982. Na sojenju je sicer priznal, da je našel njeno truplo, a je v paniki pobegnil, vpletenost v njeno smrt pa zanikal. Porota mu ni verjela, za zločin mu je naložila dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta.

Milijonarja zadnja leta že tako pestijo hude bolezni, prebolel je raka mehurja, po navedbah njegovega zagovornika je bil zadnje leto več v bolnišnici kot v svoji celici. Zdaj se je okužil še z novim koronavirusom in je na respiratorju. »Zelo zaskrbljeni smo. V četrtek na sodišču je bil videti grozno, težko je dihal, težko govoril. Še nikoli ni bil videti tako slabo,« je za CNN potrdil odvetnik Dick DeGuerin.

Smrt mu sledi na vsakem koraku

Roberta Dursta policija sumi, da je vpleten tudi v skrivnostno izginotje žene Kathie iz leta 1982, truplo katere niso nikoli našli. Po navedbah ameriških medijev naj bi primer znova odprli. Leto dni po umoru prijateljice Susan je ubil še soseda Morrisa Blacka ter razkosal njegovo truplo. Poroti je povedal, da ga je ubil v samoobrambi, oni so mu verjeli in ga oprostili. Svoje krvave grehe je milijonar priznal že v dokumentarni miniseriji The Jinx. »To je to. Ujeli so te. Kaj sem storil? Vse pobil, kakopak,« je sam sebi med zadnjimi kadri mrmral na stranišču. Pozabil naj bi, da je še vedno opremljen z mikrofonom. Obramba je vztrajala, da so njegove izjave na različnih koncih zlepili in tako manipulirali z njimi, kar je kasneje pokazala tudi preiskava, poroča The New York Times. Durst naj bi bil sicer med snemanjem dokumentarca neprestano povsem zadet od metamfetaminov.