Na drugi strani je tudi za vpeljavo kapitalizma potrebna državna prisila. Slovenija je na presečišču obeh logik: država je obnovila kapitalizem tako, da si je nasilno prisvojila nekdanjo družbeno lastnino in jo preobrazila v kapital. Delno je uničila nekdanje narodno bogastvo, delno ga je razprodala multinacionalkam, delno spremenila v domači odvisni kapital. Enaki procesi potekajo v vsej nekdanji socialistični Evropi. A tudi zahodni svet tone na obrobje in opušča še tisto malo nekdanje demokracije.

S krizami se odpirajo možnosti za vzpostavitev bolj človeške ureditve, ki ne bo trpinčila ljudi in uničevala narave. Edini resen projekt za izhod je ureditev, ki bo temeljila na solidarnosti med ljudmi in sožitju z naravo. Socializem. Zgodovina socialističnih poskusov je dragocena izkušnja za prihodnost. V dobrem in slabem. Vsaj pariška komuna iz leta 1871 in jugoslovanski samoupravni socializem v času med letom 1950 in sredino osemdesetih let sta v svetovni zgodovini dosegla doslej najvišjo stopnjo emancipacije človeštva. To je lahko izhodišče. Nedeljski dnevnik