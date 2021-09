Protestniki so poudarili, da bi se »spodobilo, da predsednik države prizna pomen ljudskega upora in stopi pred ljudi, ki se že 73 tednov nenasilno, odgovorno in argumentirano borimo za vladavino prava, za svobodo medijev, za naše temeljne pravice in proti korupciji, proti zlorabam oblasti ter naraščajočemu fašističnim tendencam trenutne vlade«.

»Ali vas je res tako strah Janeza Janše, da niste sposobni v več kot letu in pol niti ene odločne besede zoper kriminalno, nesposobno in diktatorsko delovanje te vlade?« so protestniki vprašali slamnatega predsednika.

Protestniki so v sporočilu za medije zapisali, da če je Pahorjeva »funkcija zgolj dajanje legitimnosti vladi, ki krši odločbe ustavnega sodišča, spodkopava vladavino prava in podpira neo-naciste, mu toplo priporočamo, da skupaj z Janezom Janšo čim prej tudi sam odstopi«.

Na protestu so dali besedo tudi tujim študentom, ki morajo po novem zakonu o tujcih za študij v Sloveniji izkazati dovolj sredstev na računu, ki zagotavljajo preživetje za eno leto. »Torej skoraj 5000 evrov, kar ustvarja diskriminacijo med študenti, povečuje neekakost, onemogoča dostopnost izobraževanja za vse in zapira meje,« so še izpostavili govorci.

Protestniki so poudarili, da bodo protestirali, dokler »ne pride nova vlada in ta resno vzame besede iz ustave, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo«.