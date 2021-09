V konfederaciji zahtevajo, da vlada z denarjem, ki ga v državno blagajno prispevajo vsi, plača opravljeno javno službo Slovenske tiskovne agencije (STA) in zagotovi ustrezno financiranje Radiotelevizije Slovenija (RTVS).

Kot so zapisali, z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje, povezano s STA, ki opravlja javno službo na podlagi posebnega zakona in pomembno prispeva k informiranju vseh državljank in državljanov. Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija, zato je po oceni konfederacije nedopustno, da si jo aktualna vlada podreja s tem, ko ji že več kot 250 dni odreka financiranje.

»Neizvrševanje zakona o STA in sedmega protikoronskega zakona, ki določa obveznost financiranja javne službe, tudi če ni sklenjena pogodba, kaže na samovoljo aktualne oblasti in je že pustilo posledice. Ekipo je zapustila desetina novinarjev, ostali pa vztrajajo in profesionalno opravljajo javno službo v zahtevnih časih koronakrize in pod grožnjo morebitne izgube zaposlitve,« so opozorili.

Opomnili so tudi na dogajanje na RTVS. Menijo, da je tudi obstoj največje in edine javne radiotelevizije v državi pod vprašajem, saj da se vlada otepa odgovornosti in ne izpolni sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2018, po katerem javnemu servisu pripada denar za dvig plač javnih uslužbencev.

»Medtem ko se rtv-prispevek v zadnjem desetletju ni spremenil, naš največji javni medij posluje z izgubo, s tem pa so ogrožena delovna mesta, njegova institucionalna avtonomija in uredniška neodvisnost. Toda po zakonu o RTVS je država dolžna zagotoviti primerno financiranje za izvajanje javne službe, zato vlado pozivamo, da tudi v primeru RTVS izpolni svoje zakonske dolžnosti,« so še dodali.