Branimira Vrečar, nekdanja vodja zasebnega zavoda za varstvo otrok Kengurujčki, je danes na sodišču priznala kaznivo dejanje zanemarjanja otrok in surovega ravnanja z njimi. Vse kaže, da bo glede na predlog tožilstva obsojena na pogojno kazen dveh let s preizkusno dobo štirih. A bo sodnica sodbi izrekla v sredo prihodnji teden. Sodnica lahko izreče nižjo kazen od predlagane, ne more pa višje.

Na silo jih je hranila Škandal je v javnosti izbruhnil oktobra 2018, ko se je na novo zaposlena vzgojiteljica v zasebnem zavodu za varstvo otrok Kengurujčki na Viču opogumila ter objavila videoposnetke, na katerih je razvidno surovo ravnanje z otroki. Kriminalistična preiskava je pokazala, da se je Vrečarjeva leto dni znašala nad desetimi otroki, starimi od enega do treh let, nanje je vpila, jih žalila, se nad njimi izživljala ter jih na silo hranila. Po navedbah vzgojiteljice je otrokom v usta tiščala tudi morebitno bruhanje, nekatere pa prisilno umirjala z zavijanjem v rjuhe.