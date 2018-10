Minuli teden so javnost namreč pretresli posnetki, iz katerih je razvidno neprimerno ravnanje z otroki, ki so jih prisilno umirjali in hranili. Dogajanje je posnela vzgojiteljica, katere opozorila so v zavodu naletela na gluha ušesa, zato je posnetke pokazala staršem in skupaj so podali prve prijave na policijo.

Že ob prvi prijavi so policisti začeli zbirati obvestila in dokaze o kaznivem dejanju zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ter o tem obveščali tudi pristojne nadzorstvene institucije, med drugim finančno upravo in inšpektorat za delo.