Zavod Kengurujčki: Okrutnost brez primere

»V vseh letih mojega delovanja v vrtcih in tudi zdaj, ko sodelujem z njimi s predavanji za strokovni kader in starše, nisem nikoli naletela na tako surovo ravnanje z otroki. Menim, da gre za okrutnost brez primere, ki pa ni mogla nastati zdaj, ampak so se morale podobne okrutnosti kazati že mnogo prej,« je Zdenka Zalokar Divjak, redna profesorica, dr., univ. dipl. psihologije in specialistka logoterapije, komentirala dogajanje v ljubljanskem zavodu Kengurujček.