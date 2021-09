Kot so še povedali na ministrstvu za javno upravo, bo po izteku razpisa posebna natečajna komisija uradniškega sveta prispele prijave pregledala ter preverila izpolnjevanje pogojev in strokovno usposobljenost prijavljenih kandidatov, nato pa seznam primernih kandidatov posredovala ministru za finance, ki je pristojen za imenovanje generalnega direktorja Fursa. Kdo vse je poleg Ivana Simiča med prijavljenimi kandidati za prvega moža Fursa, ni znano.

Simič si je premislil

Simič, ki je tedanjo Davčno upravo RS (Durs) že vodil med letoma 2006 in 2008, je sicer še pred časom zatrdil, da se na razpis ne bo prijavil, saj da namerava biti na čelu finančne uprave zgolj pol leta, dlje pa ne. »Če se sprašujete, zakaj grem le za šest mesecev in kaj mi je to treba, je moj odgovor, da zato, ker menim, da Furs potrebuje določene spremembe na področju poenostavitev poslovanja in da jih v tem kratkem času lahko izvedemo,« je pojasnjeval, tik preden je zasedel to funkcijo.

Ob tem je poudarjal, da bi se konflikt interesov še stopnjeval, če bi ostal na Fursu dlje časa. Simič je namreč hkrati tudi lastnik in direktor enega največjih podjetij za davčno svetovanje. Konec julija pa je v intervjuju za Večer dejal, da bodo skušali vse naloge zaključiti do novembra, ko se mu izteče mandat. »Upam, da se bo kdo prijavil na razpis za generalnega direktorja s polnim mandatom,« je še dodal takrat in izrecno zatrdil, da še vedno velja, da bo na čelu uprave največ šest mesecev.

Potrdil je, tudi, da se s Šircljem poznata že okoli 25 let in da sta prijatelja ter da ga je prav on klical, če bi prevzel vodenje Fursa. Toda Simič si je zdaj očitno premislil. Po pisanju Financ je prijavo po pogovoru z ministrom za finance Andrejem Šircljem vložil v ponedeljek.

Simič, je vajeti Fursa prevzel potem, ko je vlada s položaja v. d. generalnega direktorja razrešila Simona Starčka. Vlada je Simiča imenovala do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do konca novembra.

Vlada, ki jo vodi Janez Janša, ima očitno kar nekaj težav z imenovanjem direktorja Fursa. Najprej je razrešila Petra Jenka, ki ga je imenovala še prejšnja vlada pod vodstvom Marjana Šarca. Nato je na njegov položaj začasno imenovala Ireno Nunčič, ki pa je svojo kandidaturo za poln mandat umaknila. Do roka, ki se je iztekel konec januarja, je bila edina prijavljena na razpis. Nato je Furs od marca vodil Simon Starček, s 1. junijem pa ga je zamenjal Simič.