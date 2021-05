Simič z junijem v. d. generalnega direktorja Fursa

Vlada je danes Simona Starčka razrešila s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave RS (Furs) in za vršilca dolžnosti imenovala Ivana Simiča. Na to mesto ga je imenovala z junijem in do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do konca novembra.