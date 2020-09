Strateški svet je na davčnem področju predlagal 28 sprememb, pri čemer je bil poudarek predvsem na poenostavitvi postopkov poslovanja in debirokratizaciji. Med predlaganimi spremembami velja omeniti znižanje roka, po katerem se ne plača dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala z 20 let na 15 let, pa tudi uvedbo enega vplačilnega računa za akontacije dohodnine in socialne prispevke. Strateški svet je prav tako predlagal znižanje stopnje davka od dohodkov iz kapitala s 27,5 na 25 odstotkov, pri oddajanju nepremičnin v najem pa znižanje stopnje dohodnine s 27,5 na 25 odstotkov ter zvišanje normiranih odhodkov s 15 na 30 odstotkov.

Ukrepi so se dotaknili tudi samozaposlenih, ki bi po novem predlogu akontacije in socialne prispevke plačevali na isti dan – do 20. v mesecu, avtorski honorarji pa bi bili obdavčeni enako kot plače.

Simič je na novinarski konferenci prav tako predlagal ukinitev luksuznega davka pri nakupu motornih vozil, veliko zanimanje pa je požel predlog socialne kapice za zaposlene z bruto plačo nad 6000 evrov. »Če hočemo uvesti kapico, mora biti meja taka, da bo sprejemljiva za vse. Konec koncev pa nimamo veliko ljudi, ki prejemajo tako visoko plačo,« je pojasnil Simič.

Svet predlaga tudi uvedbo šestega dohodninskega razreda z davčno osnovo nad milijon evrov, pri katerem bi bila stopnja obdavčitve desetodstotna. S tem svet cilja predvsem na športnike, ki sklepajo »dobre pogodbe«. Če bi Primož Roglič zaslužil tri milijone evrov neto, bi sedaj do prvega milijona prejel 486.000 evrov, za druga dva pa milijon evrov. Po novem predlogu bo za druga dva milijona evrov plačal samo samo 700.000 evrov davka. »Verjamem, da zaradi novega razreda nihče ne bo prikrajšan,« je zatrdil Simič.

Obdavčitev, in sicer 20-odstotna, se predlaga tudi na področju kriptovalut. Za osnovo bi po predlogu sveta vzeli razliko med vrednostjo nakupa kriptovalute in izplačilom na račun. »Zaenkrat dajmo obdavčiti tisto, kar lahko,« je dejal Simič.

Na področju gospodarstva predlagajo avtomatizacijo izpolnjevanja obrazcev v javni upravi. »Z matično številko podjetja se izkažemo in na mestu so vsi dokumenti. Želimo tudi zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru,« je dejal Simič. Med predlogi je naštel tudi uvedbo zlate vizumske sheme, kjer bi posameznik v primeru visoke naložbe v podjetje ali infrastrukturo dobil status rezidenta.

Številne ukrepe (30) predlagajo tudi na področju okolja, ti pa gredo predvsem v smeri poenostavitev pri izdaji gradbenih dovoljenj in odpravo birokratskih zapletov.

Trenutno je sicer že v fazi sprejemanja gradbeni zakon in druge uredbe, ki bodo poslovanje na tem področju že poenostavile.

Simič meni, da bi vsaj del predlogov lahko sprejeli do konca leta, nekateri, tehnološko in informacijsko bolj zapleteni, pa bi lahko zaživeli s 1. aprilom prihodnje leto. S predlogi so se sicer že seznanili poslanci koalicije.