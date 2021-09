Evropska komisija je danes sprejela okvir za zelene obveznice, kar ji bo omogočilo izdajo zelenih obveznic v vrednosti do 250 milijard evrov v tekočih cenah ali 30 odstotkov celotne izdaje obveznic v okviru instrumenta za okrevanje NextGenerationEU, v katerem bo za financiranje okrevanja evropskega gospodarstva na voljo več kot 800 milijard evrov.

Komisija načrtuje, da bo v oktobru v imenu EU izdala prvi sveženj zelenih obveznic in zbrala del obljubljenih 250 milijard evrov za financiranje projektov v okviru načrtov za okrevanje držav članic. Gre za cilj, ki ga je komisija določila septembra lani.

»EU namerava do konca leta 2026 izdati do 250 milijard evrov zelenih obveznic, s čimer bo postala največji izdajatelj zelenih obveznic na svetu,« je v Bruslju danes dejal evropski komisar za proračun Johannes Hahn. To postavlja trajnostno financiranje na čelo prizadevanj za okrevanje evropskega gospodarstva.

Za zelene cilje vsaj 37 odstotkov sredstev »Okrevanje evropskega gospodarstva in zeleni prehod gresta z roko v roki,« je pri tem spomnil. Zelene obveznice bodo financirale zelene projekte, pri čemer bo poudarek na energetski učinkovitosti, čisti energiji in čistem prometu, je še dejal komisar, ki pričakuje veliko zanimanje vlagateljev za te obveznice. Prihodki od zelenih obveznic bodo financirali delež izdatkov, povezanih s podnebjem, v okviru nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Članice morajo namreč v svojih načrtih za okrevanje vsaj 37 odstotkov sredstev nameniti za uresničevanje zelenih ciljev. Danes sprejeti okvir vlagateljem v te obveznice daje zaupanje, da bodo zbrana sredstva namenjena zelenim projektom in da bo komisija poročala o njihovem vplivu na okolje, so ob tem pojasnili pri Evropski komisiji. Sredstva, ki bodo zbrana z izdajo zelenih obveznic, ne bo mogoče uporabiti za naložbe v jedrsko energijo, je ponovno zatrdil Hahn.