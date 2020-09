Teze za strategijo zelene in digitalne prihodnosti

Od tiste strategije iz leta 2005 in izvedbenega paketa reform slovenska država praktično nima več strategije razvoja. Če seveda zanemarimo razne »Vizije« na eni A4 strani. Vmes se je svet temeljito spremenil. Imamo opravka s povečano neenakostjo, deglobalizacijo, tehnološkimi, demografskimi in podnebnimi spremembami ter globalno covid epidemijo. Vse to zahteva velike strukturne prilagoditve.