Kot so v prvem razkritju s podnebjem povezanih informacij o lastnih finančnih naložbah zapisali v Banki Slovenije, želijo s tem narediti korak k večji transparentnosti glede podnebnih tveganj in priložnosti v okviru lastnih finančnih naložb ter hkrati povečati zavedanje in razumevanje javnosti. V ta namen je bil sicer v okviru evrosistema razvit okvir za poročanje, ki pa so ga v Banki Slovenije dodatno nadgradili.

»Družbeno odgovornemu in trajnostnemu naložbenemu okviru pri upravljanju lastnih finančnih naložb sledimo že več let. Ob praktično nespremenjenem obsegu naših lastnih naložb v vrednosti okoli 3,8 milijarde evrov konec leta 2022 smo izrazito povečali naložbe v zelene, socialne in trajnostne obveznice,« so izpostavili.

Od leta 2018, ko so te znašale 32 milijonov evrov oziroma manj kot odstotek vseh njihovih naložb, so jih do konca leta 2022 povečali na skoraj 280 milijonov evrov oziroma na več kot sedem odstotkov finančnih naložb. Največji delež predstavljajo zelene obveznice s skoraj 70 odstotki, sledijo socialne obveznice s 26-odstotnim deležem in trajnostne obveznice s štiriodstotnim.

Hkrati od leta 2020 izključujejo določena podjetja s seznama primernih izdajateljev podjetniških obveznic. To so podjetja iz tobačne industrije, industrije, povezane z orožjem, ter tista, povezana s korupcijo, povzročanjem večje okoljske škode ali kršenjem človekovih pravic.

Cilj: do konca leta 2025 povečati naložbe v tovrstne obveznice na vsaj 400 milijonov evrov

»V skladu s strategijo podnebne nevtralnosti EU je naš dolgoročni cilj, da se do leta 2050 v največji možni meri približamo ničelnim neto emisijam toplogrednih plinov v okviru lastnih naložb. V prihodnje si bomo tako še naprej prizadevali postopno izboljševati s podnebjem povezane kazalnike naših finančnih naložb,« so poudarili.

V okviru teh prizadevanj želijo do konca leta 2025 povečati naložbe v zelene, socialne in trajnostne obveznice na vsaj 400 milijonov evrov ter »vidno zmanjšati« ogljični odtis svojih naložb v izdajatelje iz zasebnega sektorja. »To bomo dosegli z znatno zaostritvijo kriterijev za uvrstitev podjetij na seznam primernih izdajateljev nefinančnega dolga in z določitvijo strategij za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v okviru naših drugih naložb v izdajatelje iz zasebnega sektorja,« so dodali.