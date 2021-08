Vse je bilo že rečeno

Komentatorke in komentatorje, ki bodo pisali o koncu »misije« ZDA in zveze Nato v Afganistanu, velja opozoriti, da je leta 2014 izšel slovenski prevod knjige Luciana Canfore Izvoz svobode v prevodu Vere Troha in s spremno besedo Tomaža Mastnaka. Canfora opisuje, kako so izvažale svobodo antične Atene, kako jo je širil Napoleon, kako jo je prinašala Sovjetska zveza, kako je svobodni svet osvobodil Irak – in tudi, kako so osvobajali Afganistan. Zlasti velja priporočiti knjigo bralkam in bralcem, da ne bodo več volili strank, ki so Slovenijo potisnile v Nato in njegove imperialistične vojne. Vse je bilo že povedano, samo prebrati je treba. Tudi argumente za izstop iz zveze Nato so že velikokrat predstavili – samo premisliti jih je treba.