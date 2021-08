ZDA v prizivnem postopku kritične do britanske sodnice, ki je zavrnila izročitev Assangea

Odvetniki ameriške vlade so bili danes kritični do britanske sodnice, ki je januarja zavrnila izročitev ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea ZDA. Na obravnavi v prizivnem postopku so ji očitali, da ni upoštevala teže dokazov o Assangevem zdravstvenem stanju, strokovnjaku, ki je ocenil njegovo stanje, pa da je zavajal sodnico.