Številni navijači so že v zgodnjih dopoldanskih urah v dolgi vrsti čakali pred uradno trgovino PSG na nakup dresa s številko 30, ogromno pa se jih je zbralo tudi pred stadionom Park princev, kjer so nestrpno pričakovali Messijevo predstavitev. Veliko zanimanje za predstavitev je vladalo tudi med sedmo silo.

»Zelo sem vesel in ponosen, da predstavljam Lea Messija kot igralca Paris Saint-Germaina. To je neverjeten in zgodovinski trenutek za klub in svetovni nogomet. Lea vsi poznate, je edini, ki je šestkrat osvojil zlato žogo. Imamo visoke cilje, ponosni smo na to, kje smo zdaj. Obe strani sta izrazili veliko željo za sodelovanje. Imamo neverjetno ekipo in odličnega trenerja, zato verjamem, da bodo osvojili številne lovorike,« je uvodoma na konferenci dejal šef PSG Naser Al Helajfi.