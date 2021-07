V prvem delu tekmovanja, iz katerega sta od nastopajoče deseterice izpadli le največji avtsajderki Bolivija in Venezuela, je največ pokazala Argentina, v kateri spet blesti vse bolj sproščeni Leo Messi, medtem ko so domačini Brazilci turnir silovito začeli, pa potem popustili.

Argentina je v svoji skupini prvega dela prepričljivo osvojila prvo mesto z 10 točkami, pred Urugvajem (7), Paragvajem in Čilom, pri čemer so dobili vse tekme razen uvodne s Čilom (remi 1:1), kjer pa so si bili za slabši izid sami krivi zaradi kronične neučinkovitosti. A bolj ko se je turnir razvijal, bolj se je »zbujal« tudi Messi in na zadnji tekmi z Bolivijo (4:1) tudi dvakrat zadel (enkrat z 11-m, drugič pa iz igre, kar je njegov prvi gol iz igre za reprezentanco po dveh letih in pol) in še enkrat sijajno asistiral. Selektor Lionel Scaloni je v težki skupini, kjer so Argentinci tesno premagali še Urugvaj in Paragvaj (obakrat s po 1:0), večkrat premešal postave in preizkusil različne obrambne, zvezne in napadalne različice, pri slednjih pa se je doslej še najbolj izkazala tista s konca skupinskega dela, ko sta se Messiju pridružila stari prijatelj Sergio Aguero in napadalec Seville (prej Atalante) Papu Gomez, ki ima na računu tudi že dva zadetka in je po Messiju (3) drugi strelec ekipe.

V drugi skupini je domačinka Brazilija sicer zmagala z ravno tako 10 točkami, pred Perujem (7), Kolumbijo (4) in Ekvadorjem (3), pri čemer so silovito začeli z zmagama proti Venezueli in Peruju (3:0 in 4:0), pa se potem komajda izvlekli proti Kolumbiji (2:1) z zadetkom Casemira v 100. minuti, pri čemer je pri prvem brazilskem zadetku z delno »asistenco« pomagal celo sodnik Pitana, kar je Kolumbijce močno razjezilo. V zadnji tekmi pa je Brazilija celo samo remizirala z Ekvadorjem (1:1), pri čemer je rešilni zadetek spet zadel Realov igralec, tokrat Militao. V začetku tekmovanja je kot vedno briljiral prvi domači zvezdnik Neymar, a se je kasneje nekoliko »utopil« v povprečju.

Vseeno pa ne smemo nadaljevanja Cope Americe skrčiti samo na dvoboj Argentine in Brazilije (do njunega neposrednega dvoboja lahko sicer pride šele v velikem finalu), saj se je s potekom tekmovanja prebujal tudi Urugvaj, kjer je sanjski napadalni dvojec Suarez-Cavani šele umerjal strelske »naprave«; vsekakor bo dvoboj Urugvajcev s Kolumbijci poslastica četrtfinala, ki bo v petek in soboto kot na Euru 2020 (le da ponoči); nikoli pa ne smemo iz enačb odpisati v prvi vrsti Čila, ki je Copo osvojil v letih 2015 in 2016 po zmagah nad Argentino, in pa tudi Peruja in Paragvaja, ki bosta med seboj določila enega polfinalista.

A vseeno: če bo Messi tudi naslednje tekme igral tako kot zadnji dve v skupini in če bodo njihovi zvezni igralci (Paredes, De Paul, Lo Celso, Di Maria itd) še naprej tako ustvarjalni, utegnejo gavči tokrat pokvariti predvideno veselje domačinov Brazilcev.