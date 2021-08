Športna novica leta je, da Barcelona začenja ero brez Lionela Messija, z naskokom najboljšega nogometaša v zgodovini kluba. Čarodej iz Argentine se poslavlja po dvajsetih letih neprekinjenega igranja za katalonskega nogometnega velikana, s katerim je dosegel najslavnejše mejnike blesteče kariere. Potem ko je bilo že vse pripravljeno za podpis nove petletne pogodbe, je Barcelona sporočila, da si Messija ne more privoščiti. Navijači so bili v šoku, družbena omrežja so pregorela. »Ne moremo sprejeti odločitve, ki bi lahko uničila klub. Barcelona je nad vsemi, tudi nad svojim najboljšim igralcem,« je dejal predsednik Barcelone Joan Laporta.

Več kot milijarda evrov dolga Mineva leto dni, odkar je Lionel Messi prvič izrazil željo po odhodu iz Barcelone, a je na koncu ostal v klubu predvsem zaradi Laporte, ki se je medtem vrnil na predsedniški položaj. Laporta je z Messijem že v prvem mandatu, ko je Barcelona s Pepom Guardiolo rušila vse pred seboj, stkal posebne vezi. Messi je po njegovi vrnitvi na predsedniški položaj znova postal srečen v klubu, prav tako je izrazil pripravljenost, da začne novo sezono v modro-rdečem dresu. Zataknilo se je pri denarju, saj se Barcelona utaplja v dolgovih, ki segajo krepko čez milijardo evrov. »Finančna slika je grozljiva. Številke so veliko slabše, kot nam jih je ob predaji poslov predstavila nekdanja uprava,« je razložil Laporta. Potem ko so v Španiji sprejeli pravilo, da lahko klubi zapravijo toliko denarja, kolikor ga zaslužijo, se je Barcelona znašla v hudi zagati. Če je pred dvema sezonama za plače igralcev porabila 670 milijonov evrov, ima za novo sezono na voljo veliko skromnejši proračun v višini 160 milijonov evrov. Španski mediji poročajo, da je Messi pristal na več kot polovično znižanje svoje plače, a je registracijo tega slavnega nogometaša zaradi pravil finančnega ferpleja blokirala španska liga. Ne le Messi, pred vrati Barcelone ostajajo tudi druge letošnje okrepitve (Emerson, Agüero, Depay, Garcia). Zaradi uničujočega klubskega poslovanja v preteklosti nihče nima pravice nastopanja za katalonski klub, ki zaradi finančne stiske niža plače na vseh ravneh.