»Jaz in družina smo bili letos prepričani, da bomo ostali tu, doma. To smo si želeli bolj kot karkoli,« je dejal igralec, ki je bil od konca junija brez pogodbe z Barcelono. »Še vedno se nisem sprijaznil z realnostjo, s tem, da moram zapustiti klub in spremeniti življenje. Ljubim ta klub,« je povedal zbranim.

Messija v zadnjih dneh močno povezujejo s prestopom v Paris Saint-Germain, ki si ga v Evropi realno edini nekako lahko privošči, potem ko se mu je odpovedal Manchester City. Argentinec tega ni potrdil, dejal pa je, da je to verjetno.

Lani je sicer že hotel prekiniti pogodbo z Barcelono po nekaj slabših predstavah predvsem v Evropi, kjer je z Barco štirikrat osvojil ligo prvakov, na koncu pa je ostal. Letos je bilo popolnoma drugače, je poudaril in zanikal, da je želel več denarja, temveč da bi sprejel 50-odstotno znižanje plače. »Rad bi osvojil še kakšen naslov v ligi prvakov, ni mi pa žal ničesar. Skušal sem dajati vse od sebe, kariero pri Barceloni pa končujem z lepim številom lovorik,« je povedal.

Z Barcelono je bil desetkrat španski prvak Prejšnji mesec so pri Barceloni, ki se bori z ogromnimi dolgovi, dejali, da so se načelno dogovorili z Messijem o novi, petletni pogodbi s precej manjšo plačo. »Ne vem, kaj naj rečem o tem,« je dodal Messi, ki je v Barcelono prišel pri 13 letih. »Po 21 letih odhajam s tremi katalonsko-argentinskimi otroki,« je še dejal Messi, ki je bil z Barcelono desetkrat španski prvak. »Vse sem dal za ta klub in nikoli si nisem mislil, da se bom kdaj moral posloviti. V zadnjih dneh sem veliko razmišljal o tem, kaj naj povem, ampak resnično ne vem, kaj bi rekel. Res je težko po toliko letih. Nisem pripravljen na to. Za nami so tako lepi kot težki časi, ampak ljudje so me vedno imeli radi,« je poudaril superzvezdnik. Medtem ko je več tisoč navijačev od zunaj v nejeveri spremljalo slovo, je Messi novinarjem povedal, da upa, da bi se nekoč vrnil v klub. »Upam, da se bom vrnil in da bom del tega kluba na kakršen koli način,« je zaključil na novinarski konferenci, ki si jo je samo prek Youtuba v živo ogledalo skoraj 700.000 ljudi.