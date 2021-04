V sezoni hudih pretresov se zdi skoraj neverjetno, da je Barcelona aprila še vedno v igri za naslov španskega prvaka. Zasuk se je ob slabem vstopu v sezono in ob hudih finančnih težavah ter aretacijah na sedežu kluba še nedavno zdel na meji mogočega, a prihod novega predsednika Joana Laporte je nogometašem Barcelone dal nov veter v jadra. Še več, Katalonci so vse od decembrskega spodrsljaja proti Cadizu v prvenstvu še neporaženi, z nizom 16 zmag na zadnjih 19 tekmah pa so se vodilnemu Atleticu približali na vsega točko zaostanka in so po mnenju poznavalcev celo glavni kandidati za osvojitev državne lovorike. Z današnjo zmago na derbiju proti Realu (ob 21. uri), ki ima od svojega največjega tekmeca le dve točki manj, bi si status favorita še utrdili, obenem pa bi se Madridčanom maščevali za oktobrski poraz na Camp Nouu (1:3).

Tako kot že ničkolikokrat se tudi tokratni el clasico vrti okoli prvega zvezdnika Barcelone Lionela Messija. »Za zmago potrebujemo Messija v najboljši izvedbi, a tudi on potrebuje najboljšo Barcelono. Odigrati bomo morali perfektno,« poudarja trener Kataloncev Ronald Koeman. Za Argentinca bo to že 45. tekma proti trinajstkratnim evropskim prvakom, a morda tudi zadnja v modro-rdečem dresu, saj mu junija poteče dogovor. Kljub velikim naporom kluba, da svojega najboljšega strelca zadržijo, igralec svoje odločitve o nadaljnji prihodnosti bržkone ne bo sporočil pred koncem sezone. »Ne želim si, da bi bil to zadnji Messijev el clasico. Naj ostane v Barceloni, tam je zelo dober, prav tako bi bilo to koristno za naše prvenstvo,« je prepričan strateg Reala Zinedine Zidane. Španski mediji so se pred tekmo razpisali tudi o strelskem prekletstvu Messija, saj mreže Reala ni zatresel vse od sezone 2017/2018 in odhoda Cristiana Ronalda v Juventus. Odtlej sta se ekipi pomerili šestkrat, statistika 33-letnika pa je ostala prazna, tudi kar zadeva asistence.

Svoj zadnji dvoboj z Barcelono je medtem morda že odigral Sergio Ramos. Kapetanu kraljevega kluba podobno kot najboljšemu strelcu Barcelone letos poteče pogodba, zaradi poškodbe mišice pa nocoj ne bo mogel pomagati svojim soigralcem. »Upam, da njegov zadnji el clasico ni že za njim in da bo ostal z nami,« je včeraj dejal Zidane, ki je v obrambi zaradi zdravstvenih težav ostal tudi brez Raphaela Varana, že dlje časa pa ne more računati niti na Danija Carvajala. Čeprav z ekipo že trenira, senca dvoma visi okoli nastopa Edena Hazarda, vendar tamkajšnji mediji špekulirajo, da bi ga Zidane v igro lahko poslal v drugem polčasu. »Zagotovo bodo pogrešali pomembne igralce,« priznava Koeman, ki tudi sam v obrambi že dolgo pogreša Sergia Roberta in Gerarda Piqueja. Nizozemec je včeraj oba uvrstil na seznam potnikov v špansko prestolnico, a naj bi končna odločitev o njunem nastopu padla le nekaj ur pred začetkom obračuna.

Verjetni postavi – Real Madrid (4-3-3): Courtois; Mendy, Nacho, Militao, Vasquez; Modrić, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio, Barcelona (3-4-3): Ter Stegen; Pique, Lenglet, de Jong; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Griezmann, Messi, Dembele.