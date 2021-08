Kuba se odpira za mala in srednja podjetja

Na Kubi bo odslej mogoče ustanavljati mala in srednja podjetja. Vlada socialistične karibske države je namreč sprejela predlog zakona, ki ureja ustanavljanje in delovanje podjetij z do 100 zaposlenimi. “Še naprej sprejemamo odločne korake za posodobitev kubanskega gospodarskega modela,” je to novico pospremil kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel.