Protestirali so večinoma mladi ljudje. Policija je proteste razbila po nekaj urah, potem ko so začeli ljudje metati kamenje.

Kuba je sredi najhujše ekonomske krize v zadnjih desetletjih, saj je utrpela dvojni udarec obnovljenih sankcij bivše vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa in pandemije covida-19.

ZDA so protest podprle s tvitom pomočnice državnega sekretarja za zahodno poloblo Julie Chang, ki je sporočila, da Kubanci na mirnih protestih uresničujejo pravico do zbiranja in izražajo zaskrbljenost zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom in pomanjkanja zdravil.

Generalni direktor Kube za zadeve ZDA Carlos de Cosio pa je tvitnil, da se mora ameriški State Department in njegovi uradniki, ki so do vratu vpleteni v promocijo družbene in politične nestabilnosti na Kubi, izogibati izražanju hinavskih skrbi za položaj na katerega stavijo. »Kuba je bila in bo mirna država, v nasprotju z ZDA,« je tvitnil de Cosio.

Protestniki so s svojimi telefoni snemali dogajanje in to želeli objaviti na družbenih medijih, vendar je kubanska vlada potem onemogočila dostop do interneta. Dve uri in pol po izbruhu demonstracij, ki so jim opazovalci ploskali z balkonov in oken, je nekaj protestnikov začelo metati kamenje na policiste, ki so jih spremljali in začele so se aretacije.

Nato se je zbralo tudi več sto podpornikov vlade, ki so mahali s kubanskimi zastavami in vzklikali gesla v podporo vladi in pokojnemu predsedniku Fidelu Castru ter revoluciji. Prišlo je do napadov na novinarje, ki so spremljali proteste. Predsednik Kube Miguel Diaz-Canel v odzivu ocenil, da je kubansko-ameriška mafija sprožila demonstracije z dobrimi plačili vplivnežem na družbenih medijih.